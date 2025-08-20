A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, foi realizada de 13 a 17 de agosto. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios do País. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Quarenta e oito por cento dos entrevistados afirmaram que Lula e o PT estão do lado que mais faz o que é certo no embate sobre o tarifaço de Trump, enquanto 28% responderam que Bolsonaro e seus aliados agem de forma mais correta. Para 15%, nenhum dos lados é o mais certo. Outros 9% não souberam ou não responderam.

Preços dos alimentos

A pesquisa Quaest apontou que 64% dos brasileiros consideram que o tarifaço de Trump aumentá os preços dos alimentos no País. Desde 6 de agosto, parte dos produtos brasileiros paga taxa de 50%, a mais alta do mundo, para entrar nos EUA.

Ainda segundo o levantamento, 18% dos entrevistados acreditam que o tarifaço vai fazer os preços dos alimentos diminuírem no Brasil. Para 13%, os valores serão mantidos, e 5% não sabem ou não responderam.