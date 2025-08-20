Quarta-feira, 20 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025
Entre os motivos apontados por Trump para o tarifaço, está uma suposta perseguição a BolsonaroFoto: Lula Marques/Agência Brasil
Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (20) indica que 55% dos brasileiros consideram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro estão agindo mal diante do tarifaço de Donald Trump a produtos brasileiros. Outros 46% consideram que Lula age mal frente às ações do presidente norte-americano.
O levantamento revelou que os números são mais negativos para a família Bolsonaro, que tem 31 pontos de desvantagem entre a avaliação negativa e a positiva, do que para Lula, que tem empate técnico entre os indicadores (46% responderam que Lula age mal e 44% que age bem).
A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, foi realizada de 13 a 17 de agosto. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios do País. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Quarenta e oito por cento dos entrevistados afirmaram que Lula e o PT estão do lado que mais faz o que é certo no embate sobre o tarifaço de Trump, enquanto 28% responderam que Bolsonaro e seus aliados agem de forma mais correta. Para 15%, nenhum dos lados é o mais certo. Outros 9% não souberam ou não responderam.
Preços dos alimentos
A pesquisa Quaest apontou que 64% dos brasileiros consideram que o tarifaço de Trump aumentá os preços dos alimentos no País. Desde 6 de agosto, parte dos produtos brasileiros paga taxa de 50%, a mais alta do mundo, para entrar nos EUA.
Ainda segundo o levantamento, 18% dos entrevistados acreditam que o tarifaço vai fazer os preços dos alimentos diminuírem no Brasil. Para 13%, os valores serão mantidos, e 5% não sabem ou não responderam.