Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política 55% dos brasileiros acham que Bolsonaro está agindo mal no tarifaço; 46% consideram que Lula age mal, revela pesquisa Quaest

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Entre os motivos apontados por Trump para o tarifaço, está uma suposta perseguição a Bolsonaro

Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Entre os motivos apontados por Trump para o tarifaço, está uma suposta perseguição a Bolsonaro. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (20) indica que 55% dos brasileiros consideram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro estão agindo mal diante do tarifaço de Donald Trump a produtos brasileiros. Outros 46% consideram que Lula age mal frente às ações do presidente norte-americano.

O levantamento revelou que os números são mais negativos para a família Bolsonaro, que tem 31 pontos de desvantagem entre a avaliação negativa e a positiva, do que para Lula, que tem empate técnico entre os indicadores (46% responderam que Lula age mal e 44% que age bem).

margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, foi realizada de 13 a 17 de agosto. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios do País. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Quarenta e oito por cento dos entrevistados afirmaram que Lula e o PT estão do lado que mais faz o que é certo no embate sobre o tarifaço de Trump, enquanto 28% responderam que Bolsonaro e seus aliados agem de forma mais correta. Para 15%, nenhum dos lados é o mais certo. Outros 9% não souberam ou não responderam.

Preços dos alimentos

A pesquisa Quaest apontou que 64% dos brasileiros consideram que o tarifaço de Trump aumentá os preços dos alimentos no País. Desde 6 de agosto, parte dos produtos brasileiros paga taxa de 50%, a mais alta do mundo, para entrar nos EUA.

Ainda segundo o levantamento, 18% dos entrevistados acreditam que o tarifaço vai fazer os preços dos alimentos diminuírem no Brasil. Para 13%, os valores serão mantidos, e 5% não sabem ou não responderam.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Papa Leão XIV pede que fiéis façam dia de jejum e orem pela paz na Ucrânia
Veja o que se sabe sobre o avião da Força Aérea dos EUA que pousou em Porto Alegre e depois em São Paulo
https://www.osul.com.br/55-dos-brasileiros-acham-que-bolsonaro-esta-agindo-mal-no-tarifaco-46-consideram-que-lula-age-mal-revela-pesquisa-quaest/ 55% dos brasileiros acham que Bolsonaro está agindo mal no tarifaço; 46% consideram que Lula age mal, revela pesquisa Quaest 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Com o tarifaço dos Estados Unidos, indústria brasileira prevê queda nas exportações nos próximos seis meses
Rio Grande do Sul UFRGS divulga edital do vestibular 2026; inscrições começam na segunda-feira
Brasil Veja o que se sabe sobre o avião da Força Aérea dos EUA que pousou em Porto Alegre e depois em São Paulo
Mundo Papa Leão XIV pede que fiéis façam dia de jejum e orem pela paz na Ucrânia
Política 51% dos brasileiros desaprovam o governo Lula e 46% aprovam, aponta pesquisa Quaest
Rio Grande do Sul Ensino superior tem mudança de perfil no RS com o avanço da educação a distância e retração da graduação presencial
Rio Grande do Sul Quatro pessoas condenadas por fraudes em aposentadorias no Rio Grande do Sul terão que devolver mais de R$ 900 mil ao INSS
Política Projeto contra “adultização” nas redes avança na Câmara dos Deputados e pode ser votado nesta quarta
Mundo Justiça da Colômbia ordena libertação imediata de ex-presidente Álvaro Uribe
Grêmio Grêmio anuncia a contratação do lateral-direito Marcos Rocha
Pode te interessar

Política 51% dos brasileiros desaprovam o governo Lula e 46% aprovam, aponta pesquisa Quaest

Política Projeto contra “adultização” nas redes avança na Câmara dos Deputados e pode ser votado nesta quarta

Política Ministros do Supremo recusam proposta de bancos para se livrarem de punição americana

Política Supremo se divide sobre ação do ministro Flávio Dino para blindar Alexandre de Moraes, e ala vê falta de firmeza de bancos