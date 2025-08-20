Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Mundo Papa Leão XIV pede que fiéis façam dia de jejum e orem pela paz na Ucrânia

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Foto: Vaticano/Divulgação
O pontífice discursou na audiência semanal no Vaticano. (Foto: Vaticano/Divulgação)

O papa Leão XIV pediu aos católicos que realizem, nesta sexta-feira (22), um dia de jejum e orações pela paz na Ucrânia, na Faixa de Gaza e em outros locais atingidos por guerras.

O pontífice discursou na audiência semanal no Vaticano nesta quarta-feira (20), recordando a celebração litúrgica da memória da Bem-Aventurada Virgem Maria Rainha, que será comemorada nesta sexta.

Leão XIV sugeriu que os fiéis peçam a Deus que “nos conceda paz e justiça e enxugue as lágrimas daqueles que sofrem por causa dos conflitos armados em curso”.

“Maria é Mãe dos que acreditam aqui na Terra e é invocada também como Rainha da Paz, enquanto a nossa Terra continua a ser ferida por guerras na Terra Santa, na Ucrânia e em muitas outras regiões do mundo. Convido todos os fiéis a viverem o dia 22 de agosto em jejum e oração, suplicando ao Senhor que nos conceda paz e justiça e que enxugue as lágrimas daqueles que sofrem por causa dos conflitos armados em curso. Maria, Rainha da Paz, interceda para que os povos encontrem o caminho da paz”, disse o pontífice.

Primeiro sumo pontífice dos Estados Unidos, Leão XIV já fez diversos apelos para o fim da guerra na Ucrânia durante o seu papado, que iniciou em maio.

