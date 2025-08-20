Política 51% dos brasileiros desaprovam o governo Lula e 46% aprovam, aponta pesquisa Quaest

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A diferença entre aprovação e desaprovação de Lula é a menor desde janeiro, quando havia empate técnico Foto: Ricardo Stuckert/PR A diferença entre aprovação e desaprovação de Lula é a menor desde janeiro, quando havia empate técnico. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A desaprovação do governo Lula oscilou dois pontos percentuais para baixo e está em 51%, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (20). A aprovação da gestão do petista subiu três pontos e está em 46%. Três por cento dos entrevistados não sabem ou não responderam.

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A última pesquisa Quaest havia sido divulgada em julho.

A diferença entre aprovação e desaprovação é a menor desde janeiro, quando havia empate técnico: 49% desaprovavam o governo Lula, enquanto 47% aprovavam. O pico de diferença entre aprovação e desaprovação ocorreu em maio, quando 17 pontos separavam a avaliação negativa (57%) da positiva (40%).

A pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%.

O levantamento aponta que Lula voltou a ser mais aprovado entre os que ganham até dois salários mínimos, entre os que têm ensino fundamental, os católicos, as pessoas de 60 anos ou mais e os moradores do Nordeste. Em todos esse segmentos, havia empate técnico na pesquisa anterior.

Os homens seguem desaprovando mais do que aprovando Lula, mas a diferença, que chegou a 20 pontos em maio, caiu para nove pontos.

Tarifaço de Trump

A pesquisa Quaest revelou também que 51% dos entrevistados acreditam que interesses políticos de Trump provocaram o anúncio do tarifaço contra produtos brasileiros. Outros 23% consideram que a medida foi provocada pela defesa dos interesses comerciais norte-americanos.

Para 2%, o tarifaço foi provocado por motivos pessoais de Trump. Outros motivos também foram citados por 2%. Vinte e dois por cento não sabem ou não responderam.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/51-dos-brasileiros-desaprovam-o-governo-lula-e-46-aprovam-aponta-pesquisa-quaest/

51% dos brasileiros desaprovam o governo Lula e 46% aprovam, aponta pesquisa Quaest

2025-08-20