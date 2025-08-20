Rio Grande do Sul Ensino superior tem mudança de perfil no RS com o avanço da educação a distância e retração da graduação presencial

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

O ensino superior no Rio Grande do Sul passou por mudanças expressivas nas duas últimas décadas, com destaque para a expansão da educação a distância (EaD) e a alteração no perfil de ingresso e matrícula.

Enquanto a EaD apresentou crescimento contínuo nos últimos 20 anos, a graduação presencial registrou retração após um período de expansão que se estendeu até 2015. Em 2019, o número de ingressantes em cursos EaD superou o da graduação presencial, o mesmo ocorrendo no caso da quantidade de matrículas em 2022, mantendo trajetória ascendente nos anos seguintes.

As informações constam em notas técnicas divulgadas na terça-feira (19) pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Elaboradas pelo pesquisador Lívio Luiz Soares de Oliveira, as análises abrangem o período de 2000 a 2022, além de detalhar a evolução das modalidades presencial e a distância no Estado, considerando indicadores como número de instituições, cursos, inscritos, vagas, ingressos, matrículas e concluintes.

O número de matrículas em 2022 nos cursos EaD no RS totalizou 316.642, superando, pela primeira vez, a quantidade de matrículas em cursos presenciais, que foi de 259.423. No mesmo ano, entre os ingressantes, 74,4% dos novos estudantes optaram pela EaD, enquanto 25,6% ingressaram em cursos presenciais. As notas apontam que a graduação presencial apresentou crescimento até 2015, quando atingiu seu pico histórico de matrículas, seguido de um movimento de queda contínua até 2022.

Taxa de escolarização

A taxa de escolarização líquida da graduação, que mede a proporção de jovens de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior em relação ao total dessa faixa etária, atingiu 26,6% no Rio Grande do Sul em 2022. Embora ainda esteja aquém da taxa estipulada pelo Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014 para o ano de 2024 (33%), em termos de acesso, o ensino superior gaúcho está próximo de se consolidar como um sistema massificado (30% de taxa de matrícula líquida).

Em 2022, a participação de novas matrículas no sistema público de ensino superior alcançou 37,13% do total, perto da meta estabelecida pelo PNE de 2014 para o ano de 2024 (40%). No ano 2000, o indicador era de 17,89%, resultando em um crescimento de 107,5% no período.

Cursos mais procurados

Na rede pública presencial, Medicina foi o curso de maior demanda em 2022, com 27.955 inscritos. Administração ocupou a liderança, com 4.617 matrículas e com 1.268 ingressantes. Na rede privada presencial, Direito teve 33.871 inscritos e 30.826 matrículas, sendo o mais buscado, seguido por Medicina e Psicologia.

Na modalidade EaD, na rede pública, Pedagogia foi o curso mais procurado, liderando em matrículas (1.384) e concluintes (261). Na rede privada, Pedagogia também ocupou a primeira posição em matrículas (37.257) e concluintes (6.531), enquanto Administração liderou em ingressantes (20.652).

