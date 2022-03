Futebol Com ótimo jogo de Messi, Argentina vence a Venezuela por 3 a 0 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Os holofotes na Bombonera estavam todos em Lionel Messi. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Argentina venceu a Venezuela por 3 a 0 na noite de sexta-feira, na Bombonera, em Buenos Aires. O jogo foi válido pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo e ficou marcado por uma ótima atuação de Lionel Messi.

A Argentina teve o controle das ações no primeiro tempo, tendo domínio total da posse de bola. O primeiro gol saiu aos 34 minutos de jogo, com Nico González. O atacante da Fiorentina apenas completou na pequena área um cruzamento rasteiro de De Paul.

Na segunda etapa, os argentinos seguiram seu domínio e quase ampliaram aos 20 minutos, com Alexis Mac Allister. O meia recebeu sozinho na entrada da área e finalizou para fora.

O segundo tento veio aos 33 com Ángel Di María, que saiu do banco de reservas. De Paul fez lindo lançamento em profundidade para o ponta do PSG tirar a defesa do Venezuela da jogada e cavar, com muita categoria.

O gol de Messi saiu quatro minutos depois. Di María cruzou para o craque ex-Barcelona, que dominou no peito e finalizou mascado, tirando o goleiro Fariñez do lance.

Com esse resultado, a Argentina se mantém na 2ª colocação e chega aos 38 pontos, quatro a menos em relação ao líder Brasil. A Venezuela, sem chances de ir à Copa, amarga a 10ª posição.

Os holofotes na Bombonera estavam todos em Lionel Messi. O camisa 10 fez ótimo jogo, sendo reverenciado pelos argentinos a cada toque na bola.

O meia do Paris Saint-Germain distribuiu bem o jogo e levou o estádio à loucura com seus dribles curtos, além de seu gol marcado. Existe a chance desse ser seu último jogo em solo argentino, caso o craque decida se aposentar da seleção após a disputa da Copa do Mundo no Catar. As informações são da Gazeta Esportiva.

