Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

O atleta sofreu um enfarte cuja causa não foi revelada. (Foto: CBF)

Com passagens pela base da seleção brasileira e do São Paulo, o volante Riuler de Oliveira Faustino, de 23 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (23), no Japão. O jogador, que defendeu os rivais paranaenses Athletico-PR e Coritiba, sofreu um enfarte, cuja causa não foi revelada.

“O Athletico Paranaense presta solidariedade a todos os amigos e familiares de Riuler, que faleceu hoje. Riuler defendeu a nossa camisa na Formação e jogava atualmente no Shonan Bellmare. Desejamos forças a todos neste momento difícil”, registrou o Athletico nas redes sociais.

Riuler defendia as cores do Shonan Bellmare, da primeira divisão do futebol japonês. Ele somava 11 jogos e uma assistência na atual temporada. O corpo do atleta deve ser transferido para ser enterrado no Brasil nos próximos dias.

O volante de 23 anos atuou na base do São Paulo, do Coritiba e do Athletico. Os times paranaenses até dividiram os direitos econômicos do atleta para futura venda, mas o negócio acabou não se concretizando. Depois passou pela base do Inter, de onde se transferiu para o J.FC Miyazaki, do Japão, em 2019.

No ano seguinte, foi negociado com o Shonan Bellmare. Na mesma temporada, foi cedido por empréstimo ao FC Osaka. E, neste ano, retornou ao Shonan. Riuler acumulava ainda no seu jovem currículo passagens por diferentes equipes da base da Seleção Brasileira.

