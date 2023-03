Política Com pneumonia, Lula adia viagem para a China

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

O presidente realizou exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo Foto: Lula Marques/Agência Brasil O presidente realizou exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou para domingo (26) a sua viagem à China após ser diagnosticado com uma pneumonia leve. O embarque estava previsto para este sábado (25).

Segundo o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, Lula realizou exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na noite de quinta-feira (23). Depois, o presidente foi para o Palácio da Alvorada, em Brasília.

“O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China”, disse Pimenta.

A agenda de Lula para esta sexta-feira (24), que incluía uma reunião com ministros no Palácio do Planalto e um encontro com a base parlamentar do governo para discutir a aprovação de medidas provisórias no Congresso, foi cancelada.

