Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Apenas a parte do aquecimento foi liberado para a imprensa Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta quinta-feira (20), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o elenco do Grêmio realizou o último treinamento antes da viagem para Recife. A equipe enfrenta o Náutico buscando a classificação para a elite do Brasileirão no domingo (23), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Assim como ocorreu nesta quarta-feira (19), apenas a parte do aquecimento foi aberto aos jornalistas. Na sequência, com os portões fechados, Renato Portaluppi encaminhou a equipe que vai a campo trabalhando questões técnicas e táticas.

O Tricolor terá a ausência de Biel, que apresentou uma lesão muscular após o empate contra o Bahia, mas terá o retorno do zagueiro Kannemann, que estava suspenso na última rodada.

A viagem para a capital pernambucana começa nesta sexta-feira (21). Um treinamento na véspera do jogo ainda está marcado para ser realizado no próprio hotel.

