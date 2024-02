Grêmio Com portões fechados, técnico Renato Portaluppi comanda treino tático no Grêmio

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

Preparação visa o clássico Gre-Nal 441 que acontece neste domingo (25), às 18h, no Estádio Beira-Rio. Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

O Grêmio voltou aos trabalhos na manhã desta quarta-feira (21), no Centro de Treinamento Presidente Hélio Dourado, para mais um dia de preparação visando o clássico Gre-Nal 441, o próximo desafio do Tricolor no Campeonato Gaúcho, que acontece neste domingo (25), às 18h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O grupo iniciou o treinamento com um trabalho físico, comandado pelo preparador Mário Pereira. Uma atividade de troca de passes, focada na marcação e pressão na bola seguiu durante os primeiros momentos do dia.

Ao final do trabalho, o técnico Renato Portaluppi fechou os portões para a imprensa e orientou um treino tático, colocando sua ideia de equipe em um coletivo com jogadores da categoria Sub-17 do Tricolor.

O Grêmio volta aos treinamentos na tarde desta quinta-feira (22), às 15h30, no CT Presidente Luiz Carvalho, para dar sequência a reta final de preparação para o clássico.

