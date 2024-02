Política Secretário de Estado americano e Lula se reúnem em Brasília

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em reunião com Lula no Palácio do Planalto. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira (21) com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em Brasília. O norte-americano chegou ao Palácio do Planalto pouco depois das 9h e foi recebido por Lula para uma reunião a portas fechadas com assessores dos dois governos.

Na pauta do encontro, segundo Brasil e EUA, estão “questões bilaterais e globais”.

Questionado pela imprensa nacional na chegada, Blinken respondeu que estava “ansioso” pelo encontro – mas evitou comentar sobre o conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

Já dentro da sala, enquanto equipes de reportagens faziam imagens do encontro, Lula perguntou a Blinken sobre a data das eleições presidenciais norte-americanas.

O secretário americano informou que a votação é em novembro e disse que, em razão da polarização no país, grande parte dos votos já está decidida.

“Apenas seis ou sete estados ainda estão em disputa. Então, quase toda a campanha provavelmente será focada em seis ou sete estados como Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Nevada”, relatou Blinken.

Na saída, Blinken disse que a reunião foi produtiva e que a parceria Brasil-EUA é importante, mas não entrou em detalhes sobre a pauta do encontro – e, questionado mais uma vez, não quis falar sobre a Faixa de Gaza.

“Foi uma ótima reunião. Sou muito grato ao presidente pelo seu tempo. Ótima reunião. Os Estados Unidos e o Brasil estão fazendo coisas muito importantes juntos. Estamos trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente, mundialmente. É uma parceria muito importante e somos gratos”, declarou Blinken ao deixar o Planalto.

Essa é a primeira visita do secretário de Estado do governo Joe Biden ao Brasil. Nos Estados Unidos, o Departamento de Estado é o responsável pela política externa do país, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, conhecido como Itamaraty.

O governo americano informou ainda que o secretário deve enfatizar o apoio dos EUA à presidência do Brasil no G20 — grupo que reúne as maiores economias mundiais —, e à parceria entre os dois países nas áreas de direitos trabalhistas e transição energética.

O conflito entre Israel e Hamas, na Faixa de Gaza, contudo, também deve ser tema na pauta da conversa entre Lula e Blinken. Como secretário de Estado, Blinken tem participado das negociações entre países na tentativa de encerrar a guerra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/secretario-de-estado-americano-e-lula-se-reunem-em-brasilia/

Secretário de Estado americano e Lula se reúnem em Brasília

2024-02-21