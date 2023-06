Inter Com possibilidade de ir para o Coritiba, Alemão atinge limite de jogos para transferências na Série A

Centroavante do Inter encerrou jejum de mais de dois meses sem marcar

Após ser cogitado a ir para o Coritiba, Alemão voltou a marcar pelo Inter na vitória sobre o América-MG, neste domingo (25). Além disso, o camisa 35 atingiu o limite de de jogos para transferências na Série A. O jogador não balançava as redes desde a partida contra o Metropolitanos pela Libertadores da América.

Esse foi o sétimo jogo de Alemão com a camisa colorada neste Brasileirão. Com isso, o centroavante não pode mais atuar por outra equipe na Série A.

“Minha cabeça sempre esteve no Inter. Sempre vem sondagem, mas preciso estar no agora, não olhar lá na frente. Trabalhei forte para ser o que eu era, o que apresentei no ano passado. O começo não foi bom, mas o resultado está vindo. Hoje conseguimos a virada e é manter isso aí. Teve uma sondagem para empréstimo, mas com o sétimo jogo não será possível. Mas não que estivesse indo”, disse o atacante.

Alemão começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo no lugar de Pedro Henrique.

Com a vitória, o Inter entrou no G-6 do Brasileirão. Com 20 pontos, o time está em sexto lugar. O Inter entra em campo na quarta-feira (28), quando faz duelo na Libertadores contra o Independiente Medellín, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

