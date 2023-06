Rio Grande do Sul Divulgada lista de azeites da safra 2023 que receberam o selo Produto Premium Origem e Qualidade RS

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foram certificados 101 tipos de azeite de oliva extravirgem de 33 marcas gaúchas Foto: Ascom Sict Foram certificados 101 tipos de azeite de oliva extravirgem de 33 marcas gaúchas (Foto: Ascom Sict) Foto: Ascom Sict

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 200 mil garrafas de azeite de oliva extravirgem da safra 2023 vão chegar às prateleiras com o selo Produto Premium Origem e Qualidade RS. Este ano, 101 tipos de azeite de 33 produtores gaúchos receberam o selo criado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia em parceria com o Ibraoliva (Instituto Brasileiro de Olivicultura).

O objetivo da iniciativa, conduzida pelo programa Produtos Premium, da Sict, é destacar a inovação em cadeias tradicionais do Estado, como o setor agroalimentar, por exemplo, e agregar valor aos produtos. Para receberem o selo, as marcas passaram por um rigoroso processo de avaliação, que incluiu análises físico-químicas e sensoriais, realizadas entre maio e junho deste ano. A entrega oficial dos certificados aos produtores será feita em um evento ainda sem data definida.

A titular da Sict, Simone Stülp, destaca que a inovação e a incorporação de tecnologia ao setor nos últimos 20 anos permitiram ao Rio Grande do Sul se tornar o maior produtor nacional de azeite. De acordo com dados do Ibraoliva, o Estado responde por 75% da produção de azeite no país.

O programa Produtos Premium também chancela o setor da carne e, em breve, lançará selos para a ovinocultura e para a cachaça. A ideia é trazer mais credibilidade, agregar valor e reconhecer setores essenciais para a economia e a cultura gaúchas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/divulgada-lista-de-azeites-da-safra-2023-que-receberam-o-selo-produto-premium-origem-e-qualidade-rs/

Divulgada lista de azeites da safra 2023 que receberam o selo Produto Premium Origem e Qualidade RS

2023-06-26