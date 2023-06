Rio Grande do Sul Arquivo Público do Rio Grande do Sul apresenta catálogo de materiais sobre população LGBTQIAPN+

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O corte cronológico do estudo começa com a vigência do código penal, em 1941, e finaliza com o golpe civil-militar de 1964 Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Apers (Arquivo Público do Rio Grande do Sul), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, apresenta, na quinta-feira (29), o Arquivo LGBTQIAPN+ (Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, Intersexo, Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pan/Poli, Não-binárias): Levantando documentos para outras histórias.

Composto pela seleção de 161 processos-crime instaurados entre 1942 e 1964 em Porto Alegre e em cidades gaúchas de pequeno e médio porte, o catálogo busca preservar a história da comunidade LGBTQIAPN+.

O responsável pelo catálogo é o historiador do Apers Rodrigo de Azevedo Weimer, que levou seis anos para concluí-lo, incluindo uma etapa realizada durante a pandemia. O corte cronológico do estudo começa com a vigência do código penal, em 1941, e finaliza com o golpe civil-militar de 1964.

“A maior parte da historiografia sobre LGBTQIAPN+ se concentra em períodos mais contemporâneos, para os quais existem mais fontes documentais disponíveis. Por essa razão foi feita a opção de disponibilizar processos de um período um pouco anterior”, explica Weimer.

Para o historiador, o lançamento do catálogo possibilita a expansão do campo de estudos sobre a comunidade LGBTQIAPN+, além de ajudá-la a se apropriar da própria história.

“Reconstituir os vínculos de uma ancestralidade sócio-histórica é muito importante para a luta dos movimentos sociais por direitos de cidadania. Pelo que sabemos, esta é uma iniciativa única e pioneira entre os arquivos públicos brasileiros”, ressalta o historiador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/arquivo-publico-do-rio-grande-do-sul-apresenta-catalogo-de-materiais-sobre-populacao-lgbtqiapn/

Arquivo Público do Rio Grande do Sul apresenta catálogo de materiais sobre população LGBTQIAPN+

2023-06-26