Polícia Estelionatário é preso e polícia recupera caminhão adquirido pelo golpe do depósito falso em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

Os policiais realizaram buscas na região e localizaram o caminhão no bairro Nossa Senhora de Fátima Foto: PRF/Divulgação O estelionatário e o caminhão recuperado, com placas de Coronel Vivida/PR e avaliado em 117 mil reais (Foto: PRF) Foto: PRF/Divulgação

Neste domingo (25), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um estelionatário e recuperou um caminhão Volkswagen que havia sido entregue pelo proprietário a um golpista após o criminoso depositar um cheque sem fundos para enganar a vítima.

Pai e filho procuraram a polícia na manhã deste domingo em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Eles relataram que vieram do Paraná na última sexta-feira (23) para vender o caminhão da família que havia sido anunciado em uma rede social. Após entregarem o caminhão em Flores da Cunha, perceberam que haviam caído no golpe do falso depósito.

Os policiais realizaram buscas na região e localizaram o caminhão no bairro Nossa Senhora de Fátima. No local, um homem de 35 anos, natural de Caxias do Sul, com várias passagens por estelionato, disse que estava ali aguardando um possível comprador para o veículo.

O estelionatário e o caminhão recuperado, com placas de Coronel Vivida/PR e avaliado em 117 mil reais, foram encaminhados para a polícia judiciária local onde o veículo será restituído ao proprietário após as formalidades legais.

