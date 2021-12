Economia Com possível arrecadação de até R$ 50 bilhões, jogos de azar podem entrar na reforma do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Apostas atraem muitas pessoas no Brasil Foto: Divulgação Apostas atraem muitas pessoas no Brasil. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Já não é segredo para ninguém que o brasileiro ama as apostas, sejam elas as esportivas, cassinos ou com o jogo do bicho, modalidade bem tradicional no País.

As apostas atraem muitas pessoas, porém, o País ainda passa por um processo de legalização dessas atividades, mas mesmo com alguns jogos sendo ilegais, os brasileiros não deixam de apostar, encontrando facilmente informações sobre os jogos na internet.

Por exemplo, a tabela do jogo do bicho é facilmente encontrada on-line, não sendo necessário ir até a banca para conferir os resultados. Com toda a movimentação que as apostas trazem, a legalização dos jogos de azar vem sendo fortemente debatida, e o assunto do momento é que eles podem ser incluídos na reforma do Imposto de Renda, com uma estimativa de arrecadação de R$ 50 bilhões ao ano, de acordo com o senador Angelo Coronel (PSD-BA).

Segundo o parlamentar, essa é uma maneira de levantar recursos para o próprio governo, além de ser uma forma de compensar os cortes maiores nas taxas das empresas, todas previstas na reforma tributária. Vale ressaltar que Angelo Coronel já defende os jogos de azar com um projeto de lei para a regulamentação do jogo do bicho e dos cassinos, visando movimentar a economia do País.

Como funcionam os jogos sem a legalização?

Como já falamos, mesmo sem a legalização os jogos seguem a todo vapor, porém, existem algumas diferenças dentro das modalidades. Por exemplo, no Brasil são proibidos os jogos de azar, mas existe um projeto de lei aprovado que permite as apostas com quota fixa on-line.

Portanto, é possível apostar em casas de apostas on-line, que têm as suas licenças e regulamentações ativas fora do País, sem estar infringindo a lei. Por outro lado, o tradicional jogo do bicho não se enquadra nisso, muito menos as bancas de apostas físicas.

O jogo do bicho usufrui de forma ilegal do sorteio realizado pela loteria federal, obviamente, sem o consentimento do governo. Dessa forma, a prática é um crime, podendo, inclusive, resultar na prisão, mas isso não impediu que o jogo crescesse cada vez mais.

A legalização será boa para o Brasil?

Como todos sabem, a ilegalidade não impede que brasileiros usufruam de jogos de azar, afinal, as modalidades crescem cada vez mais, mesmo com muitas modalidades não estando dentro da lei. Dessa forma, como o País não tem suas regulamentações, quem acaba perdendo é o governo federal, que deixa de faturar com taxas e impostos referente aos jogos, com a estimativa de arrecadação de R$ 50 bilhões ao ano, de acordo com o senador Angelo Coronel.

Portanto, a legalização dos jogos de azar pode trazer diversos benefícios, inclusive, com a implementação de cassinos em resorts, atraindo cada vez mais turistas e movimentando a economia nacional. Outro ponto interessante é que, com a legalização, as empresas teriam que investir em novos funcionários, tanto para a construção de novas empresas, como para o atendimento quando estiverem em funcionamento, gerando empregos no País.

Também é importante ressaltar que taxas e impostos serão cobrados. Com isso, o governo federal pode investir esse valor em projetos no modelo do que faz com a Loteria Federal, repassando para o Comitê Olímpico, e projetos relacionados à cultura e à educação.

Portanto, a legalização dos cassinos, jogo de bicho e demais modalidades pode ser um passo importante para o País, e os pontos positivos são diversos, além de já ser comprovado que a falta das regulamentações não impede que os jogos sigam a todo vapor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia