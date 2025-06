Rio Grande do Sul Com previsão de chuva intensa no Rio Grande do Sul, governo gaúcho instala Gabinete de Crise em três regiões do Estado

27 de junho de 2025

No espaço estarão, de prontidão equipes, equipamentos e veículos de salvamento, incluindo aeronaves e embarcações Foto: Mauricio Tonetto/Secom No espaço estarão, de prontidão equipes, equipamentos e veículos de salvamento, incluindo aeronaves e embarcações. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governo gaúcho mobilizou gabinetes de regionais de crise em Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado nesse sábado (28). Os locais foram organizados para garantir prevenção aos efeitos das chuvas intensas previstas para este final de semana. No espaço estarão, de prontidão equipes, equipamentos e veículos de salvamento, incluindo aeronaves e embarcações.

Chuvas fortes e intensas, acompanhadas de raios e temporais devem ocorrer nas regiões Noroeste, Centro-Norte, Metropolitana, Vales, Serra e Litoral Norte entre a noite de sábado e o início da manhã do domingo (29). A maior parte da chuva prevista deve ocorrer em 12 horas.

Os acumulados podem variar entre 50 mm e 90 mm por dia nas regiões Noroeste, Norte, Serra, Metropolitana, Vales e Litoral Norte, podendo superar 100 mm, especialmente durante a noite, nos Vales, no Noroeste, no Centro-Norte, na Serra e no Litoral Norte. Nas demais regiões, os volumes de chuva ficam entre 10 mm e 40 mm. Também há risco de temporais com granizo e de rajadas de vento acima de 70 km/h no noroeste e no norte do Estado.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Brigada Militar pelo telefone 190 e o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193, além dos contatos locais das instituições vinculadas. O Centro de Monitoramento da Defesa Civil, que já opera ininterruptamente, seguirá monitorando, durante todo o fim de semana, as condições meteorológicas e o nível dos rios.

Gabinetes

Os gabinetes de Lajeado e Santa Cruz funcionarão no quartel do Corpo de Bombeiros Militar dos respectivos municípios. Enquanto em Caxias do Sul funcionará no Centro Integrado de Operações de (CIOp).

As medidas terão como foco a proteção de vidas e a redução de danos. As instituições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública — Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto-Geral de Perícias — estarão com seus efetivos a postos. A mobilização envolve, inclusive, o Batalhão de Aviação e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Por meio do gabinete, haverá a articulação entre todos os órgãos envolvidos na gestão da crise. O governo gaúcho informou que apoiará os municípios em diversas ações, como na identificação e remoção de pessoas em áreas de risco, no trabalho de orientação à população e na gestão de recursos humanos e materiais.

São esperados acumulados de precipitação de 80 mm a 130 mm na Região Metropolitana, no Centro-Norte, no Noroeste e no nordeste do Estado, podendo superar os 170 mm nos Vales, na Serra e no Litoral Norte.

