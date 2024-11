Rio Grande do Sul Com previsão de chuva para esta semana, a Trensurb intensifica os trabalhos de prevenção a alagamentos nas estações

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

A empresa instalou boias redundantes para garantir o funcionamento das bombas da bacia. Foto: Divulgação/Trensurb

Diante das previsões de chuvas para a próxima semana, a Trensurb segue intensificando os trabalhos para garantia da continuidade da operação da casa de bombas da bacia rodoferroviária. Nesta semana, a empresa instalou boias redundantes para garantir o funcionamento das bombas da bacia frente à alguma adversidade climática. Desde julho, quando a bacia metroferroviária foi drenada, não houve mais registros de alagamentos na via férrea. No entanto, nesta semana, o acúmulo de lixo nos arredores acabou bloqueando uma boia, o que comprometeu o funcionamento da bomba.

Desde a enchente histórica de maio que afetou 94% dos municípios do Rio Grande do Sul, a Trensurb não opera todas as suas estações. O retorno da circulação dos trens nas estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, em Porto Alegre, deve ocorrer apenas no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. O trajeto até a Capital havia sido suspenso no dia 3 de maio. E a retomada parcial aconteceu no dia 30 de maio.

Na última quarta-feira (13), a Trensurb solicitou reforço na limpeza de lixo no entorno da via urbana, sob responsabilidade da prefeitura de Porto Alegre. Além disso, segue em parceira com o DMAE para identificar soluções conjuntas. Neste sentido, as equipes técnicas estão buscando viabilizar a ligação de uma subestação móvel de energia até esta segunda-feira (18), com quadros de comando que dobrará o número de bombas em funcionamento, tendo em vista o elevado grau de destruição das instalações pela enchente.

Após a conclusão das obras de reestruturação, a nova casa de bombas da Trensurb terá sua capacidade de carga aumentada, assim como dois grupos geradores de energia, garantindo redundância de abastecimento de energia elétrica e evitando paralisações das bombas mesmo com falta de energia da concessionária. As tubulações internas da casa de bombas serão substituídas, bem como suas válvulas e registros.

