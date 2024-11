Rio Grande do Sul Neste domingo, a Região Metropolitana de Porto Alegre registrou uma das manhãs mais quentes do ano

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Porto Alegre registrou 37ºC neste domingo

A Região Metropolitana de Porto Alegre teve neste domingo (17) uma das manhãs mais quentes do ano, de acordo com dados de estações meteorológicas na área metropolitana da capital gaúcha. Antes mesmo das 9h da manhã, a temperatura já superava os 30ºC em alguns pontos. A leitura da estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em Campo Bom, no Vale do Sinos, já marcava 30,9ºC, uma marca por demais alta para o horário.

Ao meio-dia deste domingo, a temperatura na estação automática oficial de Campo Bom era de 35,8ºC. Com esse registro e o tempo muito aberto, a máxima no meio da tarde ficou entre 38ºC e 39ºC na localidade da área metropolitana.

Porto Alegre registrou máxima de 37ºC neste domingo à tarde. Na Serra, muito calor com marcas generalizadas acima de 30ºC e máximas de até 34ºC a 35ºC em algumas cidades.

Em simultâneo, áreas de instabilidade avançaram entre o final da manhã e o começo da tarde deste domingo da província argentina de Corrientes para áreas mais a Oeste do Rio Grande do Sul, trazendo chuva e ainda temporais isolados. Em Uruguaiana, nuvens carregadas avançaram sobre o município com chuva e temporal. Com a chuva, a temperatura que era de 29ºC em Uruguaiana caiu para 22ºC no começo da tarde. As informações são da MetSul Meteorologia.

