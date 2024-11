Porto Alegre Outubro registra queda de 94% nos assaltos a ônibus em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

O número de assaltos em ônibus na capital gaúcha era 915 em 2016. Foto: Marlon Kevin/CMPA O número de assaltos em ônibus na capital gaúcha era 915 em 2016. (Foto: Marlon Kevin/CMPA) Foto: Marlon Kevin/CMPA

O período de janeiro a outubro teve apenas 53 ocorrências de assalto a transporte coletivo em Porto Alegre. No mês de outubro, foram registrados cinco assaltos. Desde a criação do Fórum do Transporte Seguro, em 2016, o número de ocorrências caiu 94%, saindo de 915 para 53 (até outubro deste ano) em oito anos.

“A redução no número de assaltos em veículos do transporte público da Capital evidencia a efetividade deste trabalho sistemático e conjunto dos órgãos de segurança, que é pioneiro no país”, destaca o gerente de Fiscalização do Transporte e um dos coordenadores do Fórum Transporte Seguro, Adailton Maia.

O número de assaltos em ônibus na capital gaúcha era 915 em 2016, passou para 140 em 2020 e 53 em 2024. Criado em 2016 para combater o crime dentro dos ônibus, o Fórum é composto pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), consórcios de ônibus, Brigada Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil e entidades ligadas à mobilidade urbana.

