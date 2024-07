Rio Grande do Sul Com previsão de início das obras em outubro, aeroporto de Guaíba poderá ser alternativa ao Salgado Filho

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











As obras devem ser concluídas entre o final de 2025 e meados de 2026 Foto: Divulgação As obras devem ser concluídas entre o final de 2025 e meados de 2026. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com previsão de início das obras em outubro, o aeroporto Roberto da Cunha, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, poderá ser uma alternativa para o Salgado Filho, na Capital, em uma nova suspensão das operações do terminal ou de forma rotineira.

Com autorização do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o novo aeroporto está em fase de projetos complementares para finalizar a licença de instalação fornecida pela Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental). Após a conclusão das obras na avenida Ismael Chaves Barcellos, prevista para o final de 2025 até meados de 2026, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) deverá homologar o começo das operações com voos comerciais.

O investimento será feito pela Aeromot Aeronaves e Motores em parceria com o governo do Estado. O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, destacou a importância da construção do Complexo AeroCITI no distrito industrial da cidade. “Vai colocar o Estado em outro patamar. Penso que ele deveria ser um projeto prioritário para o Estado e do qual nós não iremos abrir mão”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/com-previsao-de-inicio-das-obras-em-outubro-aeroporto-de-guaiba-podera-ser-alternativa-ao-salgado-filho/

Com previsão de início das obras em outubro, aeroporto de Guaíba poderá ser alternativa ao Salgado Filho

2024-07-03