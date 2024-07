Porto Alegre Duas comportas do sistema de proteção contra cheias do Guaíba são reabertas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Portões haviam sido fechados no dia 24 de junho como medida preventiva à elevação do nível do Guaíba Foto: Alex Rocha/PMPA Portões haviam sido fechados no dia 24 de junho como medida preventiva à elevação do nível do Guaíba. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) reabriu, na manhã desta quarta-feira (3), duas comportas do sistema de proteção contra cheias do Guaíba, em Porto Alegre. Os portões 4 (avenida Sepúlveda) e 6 (Catamarã) haviam sido fechados no dia 24 de junho, em uma medida preventiva à elevação do nível do lago, que estava sob influência do vento Sul.

“As águas recuaram novamente nos últimos dias, deixando o nível abaixo da cota de alerta. Segundo os prognósticos mais recentes, a tendência é de continuidade da redução. Por isso, já é possível retomar com segurança as atividades no Cais Mauá”, afirmou o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

O acesso à comporta 11, localizada na avenida São Pedro, também foi liberado pelo Dmae após a estrutura ficar protegida por sacos de areia e cimento desde a última semana de junho. Ao todo, três comportas permanecem fechadas com os sacos. Outras seis são fechadas permanentemente.

Confira a situação das comportas:

Comporta 1 (Usina do Gasômetro) – permanece aberta desde 28 de maio

Comporta 2 (Cais Embarcadero) – permanece aberta desde 28 de maio

Comporta 3 (Avenida Mauá x Padre Tomé) – fechada com sacos de areia

Comporta 4 (Avenida Mauá x Sepúlveda) – reaberta em 3 de julho

Comporta 5 (Avenida Mauá) – fechada permanentemente

Comporta 6 (Catamarã) – reaberta em 3 de julho

Comporta 7 (Avenida Mauá) – fechada permanentemente

Comportas 8, 9 e 10 (Avenida Castelo Branco) – fechadas permanentemente

Comporta 11 (Avenida São Pedro) – reaberta em 1º de julho

Comporta 12 (Avenida Cairú) – fechada com sacos de areia

Comporta 13 (Avenida Castelo Branco) – fechada permanentemente

Comporta 14 (Avenida Castelo Branco x Voluntários da Pátria) – fechada com sacos de areia

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/duas-comportas-do-sistema-de-protecao-contra-cheias-do-guaiba-sao-reabertas-em-porto-alegre/

Duas comportas do sistema de proteção contra cheias do Guaíba são reabertas em Porto Alegre

2024-07-03