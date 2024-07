Mundo “Quase adormeci no palco”, diz Joe Biden após admitir seu mau desempenho no debate com Donald Trump

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Com tom agressivo e troca de ataques pessoais, Trump (E) e Biden (D) ficaram frente a frente por cerca de uma hora e 40 minutos em Atlanta Com tom agressivo e troca de ataques pessoais, Trump (E) e Biden (D) ficaram frente a frente por cerca de uma hora e 40 minutos em Atlanta. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu que o seu desempenho no debate presidencial da última quinta-feira (27), promovido pela CNN em Atlanta, no Estado da Geórgia, não foi bom. Ele disse que isso ocorreu por causa do cansaço após duas viagens ao exterior em junho. O democrata viajou para a França e para a Itália no mês passado.

Em discurso em um evento de campanha em McLean, na Virgínia, na noite de terça-feira (2), Biden admitiu que o debate contra o ex-presidente Donald Trump, seu rival republicano, não correu bem. “Não tive a minha melhor noite, mas o fato é que, você sabe, não fui muito inteligente”, disse Biden.

“Não dei ouvidos à minha equipe e voltei e quase adormeci no palco”, disse ele. “Isso não é desculpa, mas é uma explicação”, prosseguiu.

Funcionários da Casa Branca atribuíram a um resfriado o desempenho fraco de Biden durante o debate. As eleições presidenciais nos EUA serão realizadas em novembro.

