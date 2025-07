Mundo Governo Trump dobra o preço de visto para turistas nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Novo projeto aprovado deve encarecer a solicitação do visto em 135%. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a aprovação do projeto de lei chamado de “Grande e Bonito” pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada, os brasileiros e turistas de outras nações terão de arcar com mais uma taxa se quiserem entrar no país, o que deve encarecer a solicitação do visto em 135%.

Taxa de Integridade

Chamada de “Taxa de Integridade do Visto”, a nova cobrança será aplicada para além das já existentes. Seu valor de emissão será de US$ 250 para não imigrantes. Na conversão com o câmbio de fechamento da última sexta-feira, o valor em reais equivale a cerca de R$ 1,4 mil.

Hoje, há dois tipos de vistos sendo concedidos pelo consulado americano: o de imigrantes, destinado a quem deseja residir de forma permanente nos EUA, e o de não imigrantes, para aqueles que precisam viajar de forma temporária, seja para turismo, a trabalho ou para estudar por um determinado período de tempo em alguma instituição americana. É para este segundo grupo, com data para voltar, que a taxa será cobrada.

Próximo ano fiscal

A aprovação do pacote não deixa claro o início da cobrança extra, mas o próximo ano fiscal dos EUA já começa a valer a partir de outubro. A nova legislação determina ainda o pagamento de US$ 24 (ou aproximadamente R$ 135) para o formulário de registro do visto (I-94), uma espécie de inscrição.

Hoje já existe a obrigação do pagamento de US$ 195 (ou R$ 1,1 mil) para socilitar o visto de não imigrante. Em suma, este, que é o único valor cobrado, deverá custar US$ 459, o equivalente a R$ 2,55 mil.

Pacote de Trump

O pacote de Trump deixa claro que pode haver reajuste dessas tarifas a cada ano fiscal com base na inflação do país. A aplicação da nova tarifa ainda requer regulamentação, que ainda não foi criada.

O texto aprovado diz ainda que o visitante poderá pedir reembolso dos US$ 250 caso cumpra as regras do visto, ou seja: não trabalhar sem autorização nos Estados Unidos; retornar ao país de origem dentro do prazo legal (90 dias, no caso de turismo brasileiro, com adição de mais cinco dias), ou para aqueles que requisitarem um novo prazo de validade ou alteração do status migratório. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/governo-trump-dobra-o-preco-de-visto-para-turistas-nos-estados-unidos/

Governo Trump dobra o preço de visto para turistas nos Estados Unidos

2025-07-13