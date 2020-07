Geral Com quase 50% dos votos, os estudantes escolheram em enquete do Ministério da Educação que o Enem seja realizado em maio de 2021

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2020

Ao todo, 1.113.350 participantes votaram de forma voluntária, entre os dias 20 e 30 de junho. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A maioria dos inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020, que respondeu à enquete promovida pelo MEC (Ministério da Educação) e pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), optou pelo mês de maio, entre as três opções sugeridas para a realização do exame: Enem impresso, de 2 e 9 de maio de 2021, e Enem Digital, de 16 e 23 de maio de 2021. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (1º), pelo secretário-executivo do MEC, Antonio Paulo Vogel, e pelo presidente do Inep, Alexandre Lopes.

Ao todo, 1.113.350 participantes votaram de forma voluntária, entre os dias 20 e 30 de junho, na página do participante, o que corresponde a 19,3% do total de inscritos no Enem deste ano. As três opções disponíveis foram:

– Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020 / Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021;

– Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021 / Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021; e

– Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021 / Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021.

Entre os participantes que responderam à enquete, 553.033 optaram por realizar o Enem em maio, 49,7% do total de respostas; 35,3% optaram por janeiro, com 392.902 votos; e 15,0% escolheram dezembro, 167.415 inscritos.

A contribuição será analisada pelo MEC e pelo Inep, em conjunto com as entidades representantes da educação, como a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (Abruc), Associação Nacional dos Centros Universitários (Anaceu), e Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup). “Nós ouvimos os estudantes, agora precisamos trabalhar em articulação com os demais atores envolvidos no processo. Vamos ouvir todos eles, conversar e tomar uma decisão que será em parceria com esses atores que são fundamentais para a educação superior brasileira”, afirmou Antonio Paulo Vogel.

A expectativa, segundo o presidente do Inep, Alexandre Lopes, é que a data definitiva do Enem 2020 seja divulgada ainda em julho. “A data do Enem será resultante desse processo de construção coletiva. Espero que tenhamos uma definição em duas ou três semanas, mas se precisarem de mais prazo para diálogo, a gente estende um pouco mais a divulgação da decisão”, destacou.

A iniciativa de ouvir os inscritos do Enem teve o intuito de dar oportunidade de participação aos interessados no processo de definição sobre o melhor período para a realização das provas, adiadas em função da pandemia de Covid-19, garantindo transparência na execução do exame. No total, 5,8 milhões de pessoas estão inscritas no Enem 2020. As informações são do MEC.

