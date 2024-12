Política Com racha interno, definição de novo líder do partido União Brasil fica para fevereiro

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

A corrida para suceder Elmar Nascimento (foto) como líder do partido na Câmara é disputada por Pedro Luceas (União-MA) e Mendonça Filho (União-PE). (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Em meio à divisão interna e às dificuldades para chegar a um consenso, a bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados adiou para fevereiro de 2025 a definição do líder do partido na Casa.

A corrida para suceder Elmar Nascimento é disputada por Pedro Luceas (UniãoMA), próximo do governo e apoiado pelo presidente da legenda Antônio Rueda, e Mendonça Filho (União-PE), de oposição e apoiado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Segundo apurou o jornal Valor, o adiamento busca dar tempo para que os parlamentares do União cheguem a um consenso em torno de um dos dois nomes.

Mendonça Filho faz parte do grupo de congressistas de perfil oposicionista, enquanto Fernandes e Feliciano preferem manter mais diálogo com o governo. O portal Poder360 apurou que os deputados oriundos do antigo PSL (que se fundiu com o DEM para formar o União Brasil) tem apoiado em peso Pedro Lucas, assim como o ministro Celso Sabino.

A avaliação interna é que a eleição de Mendonça Filho não mude a posição de bancada do União Brasil em votações de pautas governistas, mas crie resistência nas de costume e atrito com o governo, por causa do perfil opositor do deputado.

Prisão

A escolha do novo líder do União Brasil está sendo impactada pela prisão de Marcos Moura, integrante do Diretório Nacional da legenda. Ele é empresário e atua no setor de coleta de lixo em cidades da Bahia.

Moura está sendo acusado pela Polícia Federal de envolvimento num esquema que teria desviado R$ 1,4 bilhão em licitações fraudadas de prefeituras com o Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas). Relatório da PF sobre o caso aponta que o empresário tinha contato direto com uma assessora do senador Davi Alcolumbre (União-AP) –cotado para assumir o comando do Senado a partido do próximo ano.

A operação Overclean que investiga todos esses fatos foi deflagrada em 10 de dezembro de 2024. Apreendeu R$ 1,5 milhão em um voo que saia de Salvador com destino a Brasília, supostamente a mando de Marcos Moura. O dinheiro seria usado como pagamento a empresários envolvidos em esquema de licitações fraudadas.

Marcos Moura tem relação direta com Antonio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, que foi deputado federal e prefeito de Salvador e hoje é vice-presidente nacional do União Brasil.

A operação Overclean também chamou a atenção para um fato curioso: o vereador eleito de Campos Formoso (BA) Francisco Nascimento (União Brasil), primo de Elmar Nascimento, jogou uma sacola com R$ 220.150 pela janela antes de ser preso, no dia 10 de dezembro. Elmar Nascimento não é alvo da operação.

