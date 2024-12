Política Operação da Polícia Federal acende sinal de alerta no Palácio do Planalto e na cúpula do partido União Brasil

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

Dinheiro apreendido em ação da PF contra desvios de verbas de emendas. (Foto: Reprodução)

O Palácio do Planalto e a cúpula do partido União Brasil acompanham com atenção aos desdobramentos da Operação Overclean, da Polícia Federal (PF), que atingiu o empresário José Marcos de Moura, o “Rei do Lixo”, e que, segundo a colunista do jornal O Globo Malu Gaspar, mantinha um esquema que alcançava 17 Estados e dezenas de municípios.

A principal preocupação se dá pelos desdobramentos que a operação pode ter uma vez que o nome da chefe de gabinete de Davi Alcolumbre (União-AP), único candidato à presidência do Senado em fevereiro do ano que vem, aparece mencionado no inquérito. Ela, inclusive, está entre as testemunhas que devem ser ouvidas pela PF.

Ana Paula Magalhães aparece em mensagens trocadas com os investigados ajudando a liberar uma emenda que destinaria R$ 14 milhões para uma licitação em Juazeiro (BA). A concorrência então deveria ser direcionada para a vitória da Allpha Pavimentações, empresa ligada ao esquema.

Alcolumbre, no entanto, pões panos quentes na situação. Diz confiar na chefe de gabinete, que inclusive assumirá a mesma função na presidência do Senado, e que a funcionária fala diariamente “com mais de mil pessoas” em virtude de seu trabalho.

O senador, que não é investigado, arregimentou apoio dos principais partidos do Senado em torno da sua candidatura no ano que vem, inviabilizando a disputa com qualquer outro parlamentar.

Soltura

O Tribunal Regional Federal (TRF) determinou a soltura de 11 dos 16 presos na Operação Overclean, deflagrada pela PF na última semana. O grupo composto por empresários e servidores públicos é suspeito de desviar recursos milionários, fruto de emendas parlamentares, em licitações fraudadas.

Conforme decisão judicial, devem ser soltos:

* Alex Rezende Parente, suposto líder do grupo;

* Fábio Rezende Parente, suposto integrante do núcleo central da organização;

* Lucas Maciel Lobão Vieira, ex-coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas na Bahia (DNOCS) e também suposto integrante do núcleo central da organização;

* José Marcos de Moura, o empresário conhecido como Rei do Lixo;

* Francisco Manoel do Nascimento;

* Claudinei Quaresmin;

* Fabio Netto do Espírito Santo;

* Flávio Henrique de Lacerda Pimenta;

* Clebson Cruz de Oliveira;

* Evandro Baldino do Nascimento;

* Diego Queiroz Rodrigues.

Todos eles deverão usar tornozeleira eletrônica. Mais detalhes sobre a decisão não foram divulgados.

Onze dos 16 presos na Operação Overclean foram ouvidos na segunda-feira (16), na sede da Polícia Federal, em Salvador. Até então, R$ 3.403.521,90 em espécie, além de 23 carros de luxo, três barcos, três aeronaves, seis imóveis de alto padrão, 38 relógios (alguns que valem cerca de R$ 800 mil) e joias foram apreendidos.

Em nota, a PF informou que não pode informar o conteúdo dos depoimentos dos suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, para não atrapalhar as investigações.

