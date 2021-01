Inter Com recuperação em andamento, Guerrero pode ter retorno antes do previsto

2 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

2 de janeiro de 2021

Com sorriso no rosto e vontade de voltar, Paolo Guerrero foi novidade no CT Parque Gigante durante os últimos dias de 2020. No dia de 16 de agosto, em uma derrota do colorado para o Fluminense, o jogador rompeu o ligamento, realizou um procedimento cirúrgico e desde então está fora dos gramados. Em recuperação, o centroavante já corre no campo.

O peruano, mesmo com idade avançada, está positivo na sua recuperação e um estágio mais avançado do que o esperado, e é possível que tenha seu retorno mais cedo do que planejado. A expectativa é de que Guerrero seja liberado para fazer os primeiros trabalhos com bola e com o grupo a partir de fevereiro.

Mas as chances de atuar na atual edição do Brasileirão são praticamente nulas. Guerrero só voltará a campo na próxima temporada e é preparado pelo clube para ser “reforço” a partir das competições em 2021. Além de Guerrero, Inter também tem Boschilia e Saravia se recuperando da mesma lesão e consequentemente, da mesma cirurgia.

No entanto, pelos 36 anos, o Inter age com cautela ao seu respeito. Apesar da empolgação com o avançar da recuperação e os primeiros exercícios de impacto, há todo um planejamento com muito cuidado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

