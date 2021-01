Inter Novo diretor-executivo do Inter, Paulo Bracks, se despede do América-MG

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Foto: Estevão Germano / América-MG

Paulo Bracks foi anunciado como novo diretor-executivo do Inter na última terça-feira (29). E já no primeiro dia de 2021, fez um pronunciamento em suas redes sociais se despedindo do América-MG, clube aonde atuava como dirigente desde as categorias de base. O diretor chega ao Beira-Rio no próximo domingo (3), para ocupar o lugar de Rodrigo Caetano.

“Encerro meu ciclo após três temporadas. Despeço-me com o sentimento de dever cumprido. 2020 com semifinal de Copa do Brasil, acesso à Série A próximo e base sólida para manutenção na elite do futebol. Obrigado”, escreveu Paulo em seu twitter.

Com 39 anos, Paulo já foi auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e diretor de competições da Federação Mineira de Futebol (FMF). No América-MG, também exerceu a função de diretor-executivo da base.

”O América me abriu as portas em janeiro de 2018 como diretor das categorias de base e pude contribuir com o retorno de atletas convocados para a Seleção Brasileira, com o retorno do América às competições nacionais e o principal: ajudar na transição de atletas para o profissional. Hoje, o grupo principal do América tem cerca de 35% de jogadores que estavam nas categorias de base”, manifestou via entrevista coletiva realizada pelo América-MG.

A principal meta da nova gestão do presidente Alessandro Barcellos é o maior aproveitamento das categorias de base, principalmente na subida de novos talentos ao elenco principal. A escolha por Paulo Bracks é visando esses objetivos. Junto a Bracks no departamento de futebol, o presidente Alessandro Barcellos já anunciou o nome do vice-presidente de futebol, João Patrício Hermann.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

