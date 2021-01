Inter Grupo colorado se reapresenta e realiza primeiro treino de 2021

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

A equipe colorada se reapresentou nesse sábado (2), no CT Parque Gigante, após a folga de final de ano. Foi o primeiro trabalho de treinamento em 2021, de uma temporada atípica. Restam 11 rodadas no Brasileirão, muitos pontos em jogo e a briga pelo título da competição nacional.

Sob comando da nova gestão que assumiu o clube e do técnico Abel Braga, o elenco foi ao gramado para o trabalho que abriu o ano. O presidente Alessandro Barcellos e o vice-presidente João Patrício Hermann estiveram no campo para acompanhar de perto a abertura dos trabalhos.

Com exercícios físicos e técnicos no campo, o comandante pôde contar com praticamente todo o grupo à disposição, menos os lesionados Guerrero, Boschilia e Saravia. Abel tem pela frente mais quatro treinamentos para ajustar detalhes da equipe para o próximo jogo. Thiago Galhardo, suspenso, fica de fora.

Na 28ª rodada, o Inter vai até Fortaleza para enfrentar o Ceará. O duelo está marcado para a quinta-feira (07), às 19h, na Arena Castelão. O Clube do Povo tem 47 pontos somados e ocupa a quarta posição na tabela de classificação.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

