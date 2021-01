Inter No primeiro domingo do ano, Inter dá seguimento nos trabalhos visando confronto contra Ceará

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Treinos visam partida contra o Ceará, na próxima quinta-feira (7), pela 28ª rodada do Brasileirão Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Faltando 11 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Inter dá seguimento nos trabalhos para finalizar a temporada de 2020 neste ano de 2021. Na manhã deste domingo (3), o elenco colorado treinou no CT Parque Gigante, visando ao próximo duelo fora de casa. Na próxima quinta-feira (7), a equipe do técnico Abel Braga viaja até Fortaleza para enfrentar o Ceará, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

No treino deste domingo, a comissão técnica realizou, em um primeiro momento, exercícios físicos. Depois, um trabalho técnico em campo reduzido, fechando com um treino tático. O próximo treino acontece na manhã desta segunda-feira (4).

O colorado é o 4º colocado com 47 pontos e segue em busca das primeira posições da tabela. Já seu adversário, o Ceará, é 0 10º colocado na tabela, com 36 pontos. No primeiro turno, o Inter venceu o Ceará jogando no estádio Beira-Rio. A partida da próxima quinta-feira (7), acontece na Arena Castelão, às 19h.

