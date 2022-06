Inter Com resultados paralelos deste sábado, Inter cai na tabela mas se mantém no G-4 do Brasileirão

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2022

Colorado enfrenta nesta terça-feira (28) o Colo-Colo do Chile, pela Sul-Americana. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Apesar dos 24 pontos alcançados na sexta-feira (24) ao bater em casa o Coritiba por 3 a 0, neste sábado o Inter caiu do terceiro para o quarto lugar no Campeonato Brasileiro. O motivo foi a vitória do Athletico-PR sobre o Bragantino (4 a 2), que deixou a equipe paranaense com o mesmo escore do Colorado mas em vantagem nos critérios qualificados (uma vitória a mais).

A boa notícia é que, apesar de o Atlético-MG também ter chegado a 24 pontos ao superar o Fortaleza por 3 a 2, permanece no quinto degrau, com saldo de um gol a menos que o time sob o comando de Mano Menezes. No topo da tabela estão Palmeiras (28 pontos) e Corinthians (24), diferença que pode aumentar neste domingo se o Verdão paulista empatar ou vencer o Avaí-SC.

O próximo compromisso do Inter na competição está marcado para as 19h do próximo sábado (2), contra o Fortaleza no Ceará. Antes, enfrentará fora de casa o Colo-Colo (Chile), às 21h30min desta terça-feira (28), no primeiro duelo pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana.

Vitória sobre o Coritiba

Diante de quase 13,5 mil torcedores que desafiaram frio e baixa temperatura para acompanhar na sexta-feira o duelo no Estádio Beira-Rio, o Inter superou o Coritiba com gols de Taison aos 18, Edenilson aos 41 minutos do primeiro tempo e Alemão aos 8 minutos da etapa complementar.

Além dar ânimo extra para os duelos que se aproximam, o desempenhou ajudou os colorados a esqueceram o revés de domingo passado, quando saíram ganhando (em casa e com um jogador a mais) do Botafogo, mas acabaram cedendo uma virada de 3 a 2.

“Quem acredita muito em trabalho, como é o meu caso, depois de perder volta para casa e vê onde errou. E aí é justamente o trabalho que acaba sustentando uma sequência”, declarou o técnico Mano Menezes.

(Marcello Campos)

