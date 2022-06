Grêmio Rodada deste fim de semana mantém o Grêmio em quarto lugar na tabela da Série B

25 de junho de 2022

Tricolor gaúcho enfrentará em casa o Londrina nesta terça-feira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Somando 22 pontos desde o empate em 1 a 1 com o CSA de Alagoas na quinta-feira passada (23), o Grêmio se manterá nesta 14ª rodada em quarto lugar na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho contou com a ajuda do Sport-PE, quinto colocado e que não saiu de zero-a-zero com o Brusque-SC, chegando a 21 pontos.

Os demais desdobramentos do torneio neste domingo não ameaçam a equipe gaúcha com a perda de posições porque o Criciúma-SC, sexto colocado, venceu o Vila Nova-GO por 1 a 0 e, com isso, chegou a 19 pontos, escore também insuficiente para um ingresso no G-4.

Próximo desafio

Após o duelo de quinta-feira passada, a delegação do Grêmio permaneceu em Maceió (AL), onde os atletas chegaram a realizar um treino antes do retorno a Porto Alegre, na tarde de sexta-feira. O foco é a partida em casa contra o Londrina-PR, às 19h desta terça-feira (28).

Divididos em dois grupos, os atletas que disputaram os 90 minutos da partida permaneceram na academia do hotel, submetidos a trabalhos regenerativos sob o acompanhamento dos profissionais de fisiologia, fisioterapia e nutrição. Os demais participaram de um trabalho em campo na sede do CSA.

Já de volta à capital gaúcha, o grupo se reapresentou no fim da manhã deste sábado no centro de treinamentos Luiz Carvalho, para retomar os preparativos. Uma nova sessão de trabalho deve ser realizada neste domingo.

(Marcello Campos)

