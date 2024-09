Porto Alegre Com retorno previsto para 21 de outubro, Aeroporto Internacional Salgado Filho é vistoriado pelo governo gaúcho

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A pista de pousos e decolagens está recebendo as últimas camadas de asfalto Foto: Mauricio Tonetto/Secom A pista de pousos e decolagens está recebendo as últimas camadas de asfalto. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite vistoriou, na tarde desta quinta-feira (19), as obras de recuperação do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, atingido significativamente pela enchente de maio. Segundo a Fraport, as obras de restauração do aeroporto seguem no ritmo previsto pelo cronograma. Na última semana, foram finalizados os trabalhos na taxiway D, via de acesso das aeronaves entre a pista de pousos e decolagens e o pátio, que será usada na retomada parcial dos voos. As intervenções seguem em execução na taxiway F.

A pista de pousos e decolagens está recebendo as últimas camadas de asfalto para recomposição do trecho que será usado a partir da retomada dos voos. O aeroporto voltará a operar parcialmente a partir do dia 21 de outubro, com pousos e decolagens iniciando às 8h. O retorno completo, incluindo voos internacionais, ocorrerá em 16 de dezembro.

Acompanhado pelo secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, e pela CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, Leite verificou os trabalhos de retomada da operação do terminal, em especial a reconstrução de parte da pista, que ficou totalmente de baixo d’água. Além disso, o governador iniciou as discussões com a Fraport a respeito de medidas que possam acelerar a retomada da oferta de voos.

“O aeroporto vai retornar com uma operação muito robusta a partir de 21 de outubro e queremos, da parte do governo, garantir as condições para ampliar o número de voos e assegurar a manutenção das rotas nacionais e internacionais que operavam antes da enchente. Isso será conversado pelas nossas equipes para que possamos avançar e, eventualmente, garantir benefícios às companhias aéreas que reforçarem a sua operação no aeroporto”, afirmou Leite.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/com-retorno-previsto-para-21-de-outubro-aeroporto-internacional-salgado-filho-e-vistoriado-pelo-governo-gaucho/

Com retorno previsto para 21 de outubro, Aeroporto Internacional Salgado Filho é vistoriado pelo governo gaúcho

2024-09-19