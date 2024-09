Porto Alegre Autoridades realizam reunião emergencial devido à previsão de tempestades em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A previsão é de 30 milímetros de chuva forte até a manhã desta sexta. Foto: Pedro Piegas/PMPA A previsão é de 30 milímetros de chuva forte até a manhã desta sexta. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por conta de um alerta de tempestade entre esta quinta (19 e a sexta-feira (20), emitido pela Defesa Civil, a prefeitura de Porto Alegre realizou uma reunião emergencial da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), com equipes e órgãos do município. Em caso de auxílio, a prefeitura recomenda que entre em contato com a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

A previsão é de 30 milímetros de chuva forte até a manhã desta sexta, sendo o período mais crítico das 23h às 6h. Há risco de elevação em arroios, além de alagamentos pontuais no perímetro urbano. Os ventos podem atingir 60km/h, causando quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia, outros transtornos.

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a possibilidade de chuvas fortes e rajadas de ventos entre 40km/h e 60km/h, a partir das 20h desta quinta-feira até as 21h de sexta. As informações são da Sala de Situação do Estado, que prevê o avanço de uma frente fria com tempestades pelo Rio Grande do Sul.

O acumulado de chuvas pode chegar a 35mm no período do alerta. Há risco de elevação em arroios, com possibilidade de extravasamentos, além de alagamentos pontuais no perímetro urbano.

Defesa Civil Municipal, Bombeiros, Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Departamento Municipal de Habitação (Demhab), Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Samu, CEEE Equatorial, secretarias de Saúde e Serviços Urbanos estão com equipes mobilizadas para atendimento à população.

Todas as casas de bomba estão em operação, e a prefeitura conta com geradores para restabelecer o sistema caso falte energia. Também o Centro de Controle Operacional (CCO) do Dmae permanece em contato direto com a Equatorial para reduzir o risco de falta de fornecimento.

As enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano atingiram mais da metade dos bairros de Porto Alegre e afetaram diretamente 160,2 mil moradores da cidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-realiza-reuniao-emergencial-devido-a-previsao-de-tempestades/

Autoridades realizam reunião emergencial devido à previsão de tempestades em Porto Alegre

2024-09-19