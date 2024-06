Grêmio Com “rodízio” de goleiros no Grêmio, Marchesín admite vontade de ganhar sequência de jogos

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

Ausência do goleiro na derrota para o Flamengo foi escolha do técnico Renato Portaluppi Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Ausência do goleiro na derrota para o Flamengo foi escolha do técnico Renato Portaluppi (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O técnico Renato Portaluppi segue realizando um “rodízio” de goleiros nos jogos do Grêmio na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, mas parece que o esquema tem incomodado tanto a torcida quanto alguns jogadores.

Questionado sobre essa estratégia após derrota por 2 a 1 para o Flamengo, na noite desta quinta-feira (13), pelo Brasileirão, o técnico gremista explicou seu ponto de vista e reforçou dizendo que irá continuar com o rodízio.

“Eu tenho três bons goleiros. O rodízio vai continuar, até porque o Rafael Cabral não pode jogar a Libertadores. Então, tenho que deixar os goleiros com ritmo de jogo. Tenho que dar ritmo para eles, e é o que eu tenho feito. Toda vez que eu chamo, eles dão conta do recado. O rodízio vai continuar, sim”, afirmou Renato.

Na zona mista, o goleiro argentino Agustín Marchesín também comentou sobre a decisão do treinador. O arqueiro gremista disse que sua ausência no confronto contra o Flamengo foi por escolha de Renato e que estava fisicamente à disposição do técnico após exames médicos não detectarem lesão.

“Estou bem. Foi opção do treinador e tem que respeitar. Somos um grupo e qualquer um pode jogar. Fiz os exames médicos e não tive lesão. Contra o Estudiantes, estava com um desconforto, mas treinei bem durante toda a semana. É decisão do treinador e tem que respeitar”, disse Marchesín.

Entretanto, o camisa 1 do Tricolor expressou sua vontade de ganhar uma sequência de jogos. “Obviamente, eu tenho muita vontade de jogar, ganhar a sequência, mas é decisão do treinador. Em todos os times, sempre há um goleiro que joga mais, tem mais sequência, mas são decisões do treinador, tem que respeitar”, disse o goleiro.

