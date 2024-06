Inter Inter: Após sentir problemas na coxa direita em empate com o São Paulo, Alan Patrick passará por exames

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

Ao ser atendido pelo médico do clube, o camisa 10 colorado não conseguiu permanecer em campo e foi substituído Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional Ao ser atendido pelo médico do clube, o camisa 10 colorado não conseguiu permanecer em campo e foi substituído (Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional

Apenas com três minutos de jogo no empate sem gols com o São Paulo, na noite de quinta-feira (13), o capitão do Inter Alan Patrick precisou deixar o campo após sentir incômodo na coxa direita. Ao ser atendido pelo médico do clube, o camisa 10 colorado não conseguiu permanecer em campo e foi substituído por Hyoran.

Alan Patrick passará por avaliações médicas para saber a real extensão do problema. Caso seja detectada lesão, o técnico Eduardo Coudet deverá escolher entre Hyoran, Gustavo Prado e Wanderson para a rodada do fim de semana contra o Vitória, em Salvador. A situação virou pauta dentro do clube, já que o clássico Gre-Nal 442 está marcado para o dia 23 de junho.

Alario e Mauricio também passarão por nova avaliação do departamento médico do Inter. O centroavante argentino apresentou um desconforto no ombro direito, enquanto o meia de 22 anos está com um trauma no joelho direito.

O goleiro Sergio Rochet e os atacantes Rafael Borré e Enner Valencia seguem como desfalques. O trio está a serviço das seleções de Uruguai, Colômbia e Equador, respectivamente, para a disputa da Copa América 2024, nos Estados Unidos. Por outro lado, o zagueiro Gabriel Mercado volta a ficar à disposição de Coudet. O argentino cumpriu suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, no dia 1º de junho Com o empate diante do São Paulo na quinta-feira, o Inter soma 11 pontos e está em 10º lugar no Brasileirão. Na próxima rodada, o Colorado enfrenta o Vitória. A partida será disputada no domingo (16), às 16h, no Barradão.

2024-06-14