Esporte Com salários atrasados, o Cruzeiro estuda dar desconto ao Grêmio pela venda de Orejuela

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Clube mineiro está com salários atrasados. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)

O Cruzeiro atingiu no último quinto dia útil, dois meses e meio de salários atrasados dos jogadres do grupo profissional. A primeira parcela do 13º salário, que deveria ser quitada até o fim do último mês, também não foi acertada, conforme confimado pelo clube. E, por conta disso, a diretoria da Raposa estuda uma maneira urgente de ter dinheiro em conta e uma delas é o valor da venda do lateral Orejuela ao Grêmio.

Para isso, o clube estuda dar um desconto no valor final para receber a quantia imediata do Grêmio, clube que adquiriu os direitos do jogador por 3,350 milhões de euros (cerca de R$ 20,5 milhões) em oito parcelas trimestrais.

“É muito importante para nós receber isso antes. Obviamente, com desconto que qualquer banco ou instituição financeira cobraria para adiantar o pagamento”, explicou Sérgio Santos Rodrigues em entrevista à TV Cruzeiro.

Outra forma buscada pelo clube é envolver jogadores na transação para que a equipe gaúcha dispenda um valor imediato, o que representaria um alívio nas contas da Raposa para o pagamento de, pelo menos, uma folha salarial.

O clube corre risco de ter rescisões indiretas de atletas por conta dos atrasos salariais. De acordo com a Lei Pelé, os jogadores podem requerer a rescisão do contrato após o terceiro mês de atraso salarial. No início do ano, os atacantes David e Fred e o goleiro Rafael tomaram o caminho da Justiça por conta dos atrasos salariais.

Obras do Grêmio

As obras de modernização do Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado chegam em sua reta final, em Eldorado do Sul. Próxima de completar um ano e meio desde as adequações no solo, com o início das obras e o lançamento da Pedra Fundamental, o andamento das melhorias está rigorosamente dentro do cronograma. Nas últimas semanas as obras superaram os 90% de conclusão.

A última semana foi dedicada, na Residência Esportiva, para a instalação das portas e guarnições dos apartamentos, com a utilização de fechadura eletrônica. Foram executadas limpezas finas nas instalações, com a segunda demão de tinta. Foram instalados os metais e cabamentos dos banheiros, assim como a inastalação do gás na sala dos aquecedores.

Já no refeitório foi feita a lixação e pintura do forro de gesso, com os recortes para a instalação das luminárias no corredor de acesso. Aplicação dos pisos de cerâmica nas salas de apoio. Início da instalação da cobertura Zetaflex na parte externa, que será retrátil.

Na área da academia, todas as portas internas foram instaladas e foi iniciada a preparação do piso. O novo pórtico de entrada do CFT segue sendo preparado, assim como a reforma na sala da recepção que passou pela colocação de reboco interno.

A execução do projeto é da I9 Engenharia e Consultoria, com o acompanhamento e supervisão do Departamento de Patrimônio do Grêmio. A entrega deverá ser feita no início de fevereiro. De acordo com o gerente do setor, o engenheiro Fernando Radin, as obras seguem o ritmo planejado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte