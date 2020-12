“Estou destruído. Eu não me sinto bem. Mas estou feliz, estou grato, estou vivo para lutar outro dia. Ainda consegui terminar a temporada com um pódio, por isso agradeço a equipe por ter contribuído. Considerando as últimas semanas que tive, estou realmente feliz com o fim de semana”, disse Hamilton.

O britânico testou positivo para coronavírus um dia após o GP do Barein, vencido por ele no fim de novembro, e foi substituído na etapa seguinte, no GP de Sakhir, por George Russell, que obteve uma nona colocação e os primeiros pontos da carreira com o carro da Mercedes.

Hamilton permaneceu o período de isolamento distante de suas redes sociais até o início da última semana, quando apareceu para relatar uma melhora em seu estado de saúde. Visivelmente abatido, o piloto de 35 anos expressou o desejo de voltar à F1 para disputar sua última corrida do ano, e após dias de expectativa, assim o fez, depois de testar negativo para o vírus e viajar para Abu Dhabi.

No entanto, o heptacampeão sentiu os efeitos da doença durante todo o fim de semana. Na sexta-feira, obteve apenas o sexto e o segundo tempos, respectivamente, nos treinos livres do dia. No sábado (12), quando classificou-se em terceiro para o GP de Abu Dhabi, disse que ainda sentia algo nos pulmões e que não se sentia 100%, mas “pilotaria com um braço pendurado”.