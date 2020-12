Esporte Atacante do Ajax é preso por suspeita de esfaquear familiar

13 de dezembro de 2020

Promes teria discutido com um familiar e acabou o ferindo com uma faca. (Foto: Reprodução)

O atacante do Ajax Quincy Promes foi detido na manhã desse domingo (13) sob suspeita de ter esfaqueado um membro de sua família, segundo a polícia holandesa. O próprio clube confirmou que o jogador de 28 anos não compareceu ao treinamento.

A notícia foi divulgada pelo jornal “Telegraaf”, da Holanda, e o caso teria acontecido durante uma reunião familiar no último mês de julho. De acordo com a publicação, Promes teria discutido com um familiar e acabou o ferindo com uma faca, provocando lesões graves em um dos joelhos, entre outros ferimentos.

Segundo o jornal, o caso do esfaqueamento só veio à tona no mês passado, e a prisão tardia aconteceu pela demora em fazer a denúncia.

No último sábado, Promes como marcou um dos gols do Ajax na vitória por 4 a 0 sobre o PEC Zwolle, pela Eredivisie.

