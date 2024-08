Grêmio Com sete desfalques, Grêmio chega ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense pela Libertadores

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tricolores se enfrentam por vaga nas quartas de final da Libertadores Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolores se enfrentam por vaga nas quartas de final da Libertadores Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio chegou ao Rio de Janeiro no início da noite de domingo (18). Nesta terça-feira (20), enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela volta das oitavas de final da Libertadores. A equipe gaúcha terá um total de sete desfalques, conforme noticia o jornalista do Rio Grande do Sul Diogo Rossi.

Três seriam inevitáveis, uma vez que dos oito contratados no meio da temporada, só cinco puderam ser inscritos para as oitavas da Libertadores (conforme o regulamento da competição).

Então, ficaram fora o goleiro Rafael Cabral, o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Edenilson. Além deles, o zagueiro Rodrigo Ely, expulso na ida, é outra ausência por suspensão.

Completam a lista de problemas do Grêmio o lateral-esquerdo Mayk e os volantes Du Queiroz e Milla, lesionados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/com-sete-desfalques-gremio-chega-ao-rio-de-janeiro-para-enfrentar-o-fluminense-pela-libertadores/

Com sete desfalques, Grêmio chega ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense pela Libertadores

2024-08-19