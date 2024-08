Grêmio Grêmio ainda não perdeu na Libertadores e pode ter dupla de zaga ideal

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Recuperado de dores na perna, o argentino Kannemann (foto) deve formar dupla com Jemerson Foto: Lucas Uebel/Grêmio Recuperado de dores na perna, o argentino foi preservado para o duelo desta sexta e deve formar dupla com Jemerson, (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Desfalque no jogo de ida das oitavas da Conmebol Libertadores, Kannemann deve voltar ao time nesta terça-feira (20). Sem Rodrigo Ely, suspenso, Renato Portaluppi pode mandar a campo a dupla de zaga considerada ideal do Grêmio, com o argentino ao lado de Jemerson. O primeiro está invicto no torneio continental, enquanto o segundo ainda não perdeu pelo clube.

Com a decisão de escalar time alternativo contra o Bahia, Renato usou os últimos dias para recuperar o condicionamento do time titular antes da decisão contra o Fluminense. Em relação ao confronto de ida, a equipe deve ter apenas uma modificação. Expulso em Curitiba, Ely dá lugar para Kannemann.

Com Kannemann em campo nesta Libertadores, o Grêmio não foi derrotado. Foram quatro jogos, com três vitórias e um empate, contra o Estudiantes, no Couto Pereira. Nas duas únicas derrotas do time nesta edição do torneio, o zagueiro não estava em campo.

Ao lado do argentino, Renato deve escalar Jemerson, que, por coincidência, ainda não perdeu com a camisa do Tricolor. O zagueiro atuou cinco vezes pelo clube gaúcho, empatou três vezes e venceu nas outras duas. A estreia dele na Libertadores com o Grêmio foi na semana passada.

O Grêmio entre em campo às 19h de terça-feira para encarar o fluminense com a vantagem da vitória no jogo de ida por 2 a 1. Portanto, pode até empatar no Maracanã para avançar às quartas de final.

