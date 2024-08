Inter Roger lamenta atuação do Inter em derrota para lanterna no Brasileirão

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

O treinador reconheceu que a produção diante do lanterna do Brasileirão esteve abaixo do planejado e custou mais um insucesso Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O desempenho do Inter na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO neste domingo (18) pelo Campeonato Brasileiro incomodou Roger Machado. O treinador reconheceu que a produção diante do lanterna do Brasileirão esteve abaixo do planejado e custou mais um insucesso. A semana será para tentar remobilizar o grupo em busca de nova retomada.

O técnico alertou o vestiário que, apesar da pontuação, os 15 jogos sem ganhar e sem nenhuma vitória em casa, seria necessário estar atento e lutar por cada bola para sair com o resultado positivo.

“Era um jogo para três pontos. O adversário briga por outra competição do que nós. Eles nos devolvem a um lugar de desconfiança. Agora é lamber as feridas, nos organizar”, disse Roger.

Com o resultado, o Inter soma 25 pontos e está em 12º lugar no Brasileirão. Na próxima rodada, o time de Roger Machado enfrenta o Cruzeiro. A partida será disputada no domingo (25), às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

