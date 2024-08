Inter Volante Thiago Maia diz que o grupo do Inter tem defasagem física

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O volante pediu desculpas pelo erro que resultou no gol dos donos da casa e reconheceu que o time não vem atuando bem Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Autor de um gol contra o Juventude, Thiago Maia não conseguiu repetir a boa atuação e acabou como destaque negativo na derrota do Inter por 1 a 0 para o Atlético-GO neste domingo (18), em Goiânia, pelo Brasileirão.

O volante pediu desculpas pelo erro que resultou no gol dos donos da casa, reconheceu que o time não vem atuando bem e revelou uma mudança na preparação física da equipe.

O único gol da partida saiu aos 22 minutos do segundo tempo. Após Bernabei recuperar uma bola na linha de fundo, Thiago Maia tentou um passe de três dedos dentro da área, mas errou e a bola ficou com Jorginho. O camisa 18 tocou para Hurtado, que chutou no canto de Rochet.

“É complicado falar. Sabemos que seria difícil. Jogo às 16h, um campo muito bom, mas muito seco. Primeiramente é pedir desculpa à torcida colorada pelo erro. Sempre fui um cara próximo à torcida. Fiquei devendo dentro de campo, pela atuação que a gente fez contra o Juventude, pela garra que a gente entrou. Hoje eu fiquei devendo e mais uma vez peço desculpas. Futebol tem dessas. Estamos devendo, mas a gente não erra querendo errar”, afirmou o camisa 29.

Com a derrota em Goiânia, o Inter termina a rodada na 13º colocação no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos. O grupo colorado terá mais uma semana cheia de trabalho antes de entrar em campo na próxima rodada, domingo (25), contra o Cruzeiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/volante-thiago-maia-diz-que-o-grupo-do-inter-tem-defasagem-fisica/

Volante Thiago Maia diz que o grupo do Inter tem defasagem física

2024-08-19