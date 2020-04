Notícias Com sete novos casos de recuperação, Porto Alegre já tem oficialmente 44 pessoas curadas do coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

Apesar da remissão, pacientes continuam na lista de 233 infectados da capital gaúcha. (Foto: Reprodução)

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) informou na noite desta sexta-feira (3) mais sete casos de recuperação de pacientes de Porto Alegre que haviam sido diagnosticados pelo coronavírus. Com isso, o órgão contabiliza 44 ocorrência de cura da doença na capital gaúcha. Mesmo livres do Covid-19, eles continuam na lista de 233 infectados, iniciada no dia 10 de março.

Nesta sexta-feira foram confirmados seis novos casos de coronavírus na maior cidade do Rio Grande do Sul. Outros 291 seguem como suspeitos e 564 já foram descartados ao longo destas três semanas. Porto Alegre lidera o ranking da doença no Estado, seguida à distância por Bagé (18), Novo Hamburgo (14) e Caxias do Sul (13). Ao todo, são 410 diagnósticos positivos.

Já no que se refere às morte oficializadas até o momento por causa da Covid-19, a Capital também está no topo da estatística, com quatro das seis ocorrências fatais (as outras duas foram em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos), a maioria envolvendo homens e mulheres com idades a partir de 60 anos – um dos segmentos populacionais mais vulneráveis à doença.

A morte mais recente tem como vítima uma idosa de 92 anos que estava internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital de Clínicas. Ela apresentou sintomas em 23 de março, teve a infecção atestada no dia seguinte e faleceu na noite de quinta-feira. A baixa foi confirmada na tarde desta sexta-feira. Já os outros quatro casos fatais aconteceram nos hospitais Moinhos de Vento e Mãe de Deus.

Hospitais

Em uma medida acertadas com a prefeitura, as unidades do GHC (Grupo Hospitalar Conceição) e do HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre), não estão mais atendendo pacientes com sintomas leves de síndromes gripais. Nesses casos, ambas as instituições de saúde se concentrarão apenas no atendimento de casos de alta complexidade, estado crítico de saúde e internação de pacientes graves.

Pacientes com sintomas gripais leves devem procurar preferencialmente unidades de saúde da Atenção Primária à Saúde e as unidades de turno estendido. Fora do horário de funcionamento das unidades de saúde, a indicação é de busca pelas unidades de Pronto-Atendimento da cidade para o primeiro atendimento.

O diretor da Assistência Hospitalar da SMS, João Marcelo Fonseca, lembra que os hospitais de Pronto Socorro e Cristo Redentor não atendem pacientes com sintomas gripais: “Todos os esforços da secretaria são para garantir o atendimento adequado para os pacientes nas situações de necessidade. Pacientes politraumatizados precisam de atendimento no Cristo Redentor e HPS (Hospital de Pronto Socorro)”.

O GHC mantém uma tenda na avenida Francisco Trein nº 326 (bairro Cristo Redentor), na Zona Norte. Chamada de “Central de Triagem Covid-19”, a instalação oferece atendimento diário das 8h às 22h para pacientes suspeitos de coronavírus, com avaliação de risco. Os que necessitam de internação são encaminhados para o Hospital Conceição, enquanto os que não têm gravidade recebem orientações para o retorno ao domicílio.

Tendas também estão instaladas no lado externo dos Prontos-Atendimentos Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul. Nesses três locais, o atendimento prestado nas estruturas externas correspondeu a 30% de todo o atendimento dos serviços, entre os dias 24 e 30 de março.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias