Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

Músico tradicionalista posou para fotos com o público que compareceu à inauguração do estabelecimento Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação Músico tradicionalista posou para fotos com o público que compareceu à inauguração do estabelecimento. (Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação) Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação

O Shopping de Carnes Partenon foi inaugurado na avenida Bento Gonçalves, 6.400, no cruzamento com a Antônio de Carvalho, na Zona Leste de Porto Alegre.

A nova unidade faz parte do projeto de expansão da marca, que já contava com uma loja na avenida da Azenha. Ambas possuem o nome dos bairros ondem se localizam. O comando da rede está a cargo do empresário Edgar Barbieri, um dos proprietários do frigorífico Belmonte, localizado em Nova Bréscia.

A inauguração e abertura da nova loja ao público aconteceu na última quarta-feira (8), com show do músico tradicionalista Baitaca e uma série de promoções para a comunidade.

O Shopping de Carnes Partenon contou com um investimento de R$ 2,5 milhões em infraestrutura e foi projetado em uma área de loja total de 800 metros quadrados. O local conta, inicialmente, com uma equipe de 35 colaboradores. Além dos tradicionais cortes, entre os diferenciais da nova unidade está a seção de carnes Angus. O local possui estacionamento próprio, com capacidade coberta e externa para 26 veículos.

“Queremos que o nosso cliente do bairro nos tenha como referência naquilo que ele precisa para o seu lar, ao mesmo tempo que o Shopping de Carnes Partenon seja seu porto seguro na compra de produtos de qualidade, desde o simples sal grosso e carvão aos acompanhamentos indispensáveis. A ideia é que essa experiência seja saborosa e cheia de satisfação”, destacou o gerente Arlei dos Passos.

Para Barbieri, a expectativa de chegar ao bairro Partenon vem ao encontro de um estudo de viabilidade de mercado. “Tenho o sonho de não parar por aqui”, destacou o empresário. “Hoje, a carne é uma proteína versátil e de valor nutricional indiscutível, que chega à boa mesa dos gaúchos de inúmeras maneiras. Quero que o Shopping de Carnes propague a sua expertise em carnes e no setor, em cada um de nossos estabelecimentos, com uma cultura voltada para o consumo consciente de carnes frescas e de boa procedência”, declarou o empresário.

Assados prontos e tele-entrega

O estabelecimento oferece, diariamente, assados prontos para levar para casa, preparados em uma grande churrasqueira no interior da loja. Outra novidade é o sistema de encomendas via telefone e a tele-entrega de carnes a partir do pedido mínimo.

O Shopping de Carnes, que conta com o frigorífico próprio Belmonte, funciona de segunda a sábado, das 8h às 20h30min, e domingos e feriados, das 8h às 14h.

Telefone e WhatsApp para contato e encomendas: (51) 3407-2200. Redes sociais: @shoppingdecarnespartenon

