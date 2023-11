Acontece Porto Alegre recebe a 2ª edição do Rio Grande do Sul Fashion Week

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

O evento de moda integra o Circuito Nacional Fashion e acontecerá nos dias 16 e 17 de novembro. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

A 2ª edição do Rio Grande do Sul Fashion Week (RSFW) acontecerá nos dias 16 e 17 de novembro, no Paço dos Açorianos. O evento de moda integra o Circuito Nacional Fashion, liderado por Flávio Kyann, e tem Tatiana Sulepa como Head Manager em sua versão gaúcha.

Nos dois dias de desfiles estarão na passarela John John, Riachuelo, Krug Crocheteria, Rabusch, Rienza Cosméticos, Passeio da Graça, Leviossa, Lou Medina & Ju Mousquer Collab, Stefanello Alfaiataria e os convidados especiais Kallil Nepomuceno, direto de Fortaleza, e o australiano radicado em Nova York Lewis Beilharz, que encerra o evento apresentando a coleção que desfilou nas semanas de moda de Paris e Nova York.

Nessa segunda edição, são embaixadores do RSFW: Pamela Savi, Sabrina Assaf, Doris Antunes, Andreia Sauer, Saulo Macalós, Valentina Konrath, Sheila Liotti, Renata Riff, Mariana Alfonsin, Vera Verardi e Andrea Brasil.

Outra atração do evento são os Fashion Talks, que na edição de 2022 despertaram muito interesse.

A programação terá início às 16h, com desfiles a partir das 19h.

Dia 16/11

16h – Josiane Luz (Rienza) – A comunicação através dos seus cabelos

16h30 – Dr. Alberto Hodara – Bate papo sobre cirurgia plástica

17h – Kátia Costa – Moda, comportamento e atitudes em perfeita sintonia

17h30 – Dóris Antunes – Cores X Primeiras impressões

19h – Desfiles Krug e Rabusch

20h – Desfiles Lou Medina & Ju Mousquer Collab e Leviosa

21h – Desfiles Stefanello Alfaiataria e Passeio da Graça

Dia 17/11

16h – Lewis Beilharz – Experiência com a Paris Fashion Week

16h30 – Karen Gribel Dinnebier – Moda e sustentabilidade

17h – Vandressa Pretto – Autoestima e a moda

17h30 – Patrícia Machado Brand – Couro, moda, sustentabilidade e empreendedorismo

18h – Maria Fernanda Souto – Mercado do luxo e a moda

19h – Desfiles Óticas Diniz Prime e Riachuelo

20h – Desfiles John John e Kallil Nepomuceno

21h – Desfiles Lewis Beilharz e Rienza

Em sua segunda edição, o RSFW está promovendo, com o apoio da Koralle, um concurso de croquis. A iniciativa dá aos participantes a oportunidade de mostrarem seu talento, estimulando o estudo e o desenvolvimento de habilidades artísticas e criativas. Os dez finalistas terão seus trabalhos exibidos durante o evento. Os três primeiros colocados ganharão um kit especial Premium da Koralle.

A Rede Pampa é um dos apoiadores do RSFW e realizará cobertura multimídia especial das atividades do evento.

Convidados especiais do RSFW:

Lewis Beilharz

Lewis Beilharz é um artista e designer australiano radicado em Nova York, onde fez pós-graduação em artes plásticas. Ele logo evoluiu sua arte para roupas e começou sua coleção de arte vestível de vanguarda. Beilharz foi descoberto, na sequência, pela lendária Patricia Feild em NYC 2019, onde foi destaque na Vogue, em seu primeiro NYFW e na Art Basel Miami.

O seu reconhecimento na América Latina teve início quando sua coleção foi descoberta na Art Basel, e sua marca foi usada, então, por estrelas como Goyo, Sech, Mike Bahia no Grammy Latino, Billboard Music Awards e especiais da HBO.

Recentemente, Beilharz foi relançado em Nova York, vendendo em boutiques no Soho. O artista também foi destaque em um desfile solo na semana de moda de Paris. Após o enorme sucesso das semanas de moda de Paris e NY, está trabalhando em sua loja online beilharz.co, onde há uma coleção de pret-à-porter acessível globalmente.

Atualmente, Beilharz está muito feliz com o convite para desfilar sua coleção em duas semanas de moda do Brasil, no Maranhão e na RSFW. Há muitos anos é um sonho do artista vir ao país, porque adora a conexão brasileira com a arte, a moda e a comunidade. Ele afirma que está animado para construir relacionamentos e comunidades e criar conexões duradouras após sua estadia no Brasil.

Kallil Nepomuceno

O cearense Kallil Nepomuceno, um dos nomes mais requisitados da alta costura brasileira, que já vestiu celebridades como Ivete Sangalo e Claudia Leitte, volta a Porto Alegre depois de já ter feito parte da primeira edição do RSFW.

Neste ano ele traz a coleção Gueto!, que transmite luxo e sustentabilidade para a passarela. Retratando a união das pessoas, a proximidade das casas, os problemas e as soluções, a paleta da coleção terá muitas tonalidades, assim como elementos representando a voz dos grupos minoritários, o poder da diversidade, o cuidado com o próximo, a alegria e a criatividade.

Com tudo junto e misturado, a coleção representa as atitudes sustentáveis e de ESG (ambiental, social e governança, da tradução do inglês) do estilista, que há anos utiliza a técnica de upcycling, reaproveitando tecidos, retalhos e matérias-primas do próprio ateliê para confecção de novas peças.

Kallil conta que usou o lixo residual do ateliê e o transformou em fuxico, peças exclusivas para o mercado de luxo sustentável, criando um artesanato-design para ressignificar as peças e o seu valor na sociedade. “Outra ação dessa coleção foi gerar novas oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade social no Ceará. Elas estão extremamente felizes com essa nova conexão e as possibilidades proporcionadas”, ressalta o estilista.

