Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

O processo de higienização dura poucos minutos Foto: Agência Brasil

Para ampliar a proteção contra a Covid-19, a empresa de mobilidade urbana 99 traz para Porto Alegre uma técnica inovadora para desinfectar os carros dos motoristas parceiros do aplicativo. O projeto, inédito no Brasil, começou em São Paulo e chegou à Capital gaúcha na segunda-feira (13), com a meta de atender cerca de 300 carros por dia.

A tecnologia usada é a FIP ® (Fog in Place), uma das mais avançadas do mundo na desinfecção de ambientes, com aplicação na Espanha na luta contra a pandemia de coronavírus em locais como hospitais, hotéis, escritórios e bancos.

“A iniciativa é mais uma camada de proteção para passageiros e motoristas parceiros da plataforma e uma forma de contribuir para manter a fonte de renda dos condutores durante o período, já que os usuários contarão com veículos desinfectados por até 72 horas, conforme o fabricante do produto”, afirmou a 99.

Como funciona

A ação – 100% gratuita –, que acontece no estacionamento da Casa 99 (Av. Padre Cacique, 290/1º andar) de segunda a sábado, das 9h às 16h, é válida para as categorias 99Pop e 99Comfort. Para se inscrever, basta seguir o passo a passo enviado no aplicativo da 99.

A tecnologia foi desenvolvida pela empresa brasileira Aurratech e garante o contato do produto desinfetante com todas as superfícies internas do veículo. É utilizado o PEROXY 4D, feito pela Spartan, certificado e com registro na Anvisa como desinfetante de superfícies em hospitais com ação comprovada contra vírus e bactérias.

O processo de higienização dura poucos minutos. O produto, que não é tóxico, é fragmentado em bilhões de nano partículas, gerando uma névoa que atinge 100% do ambiente. Logo após a aplicação, o motorista já pode voltar a usar o seu carro.

