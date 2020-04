Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre pede a ampliação do horário dos supermercados para evitar aglomerações

14 de abril de 2020

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, pediu aos representantes do setor supermercadista que ampliem o horário de atendimento para evitar aglomerações nos estabelecimentos em razão da Covid-19.

A solicitação foi feita nesta terça-feira (14) em reunião por videoconferência com membros da Agas (Associação Gaúcha de Supermercados) e dirigentes do setor. “É uma medida que pode ajudar a diluir o fluxo de pessoas ao longo do dia nas lojas. Os dados técnicos e científicos que embasam nossas decisões demonstram que ainda não é o momento de afrouxarmos as restrições”, disse Marchezan.

O prefeito também reforçou o pedido para que seja intensificada a higienização de objetos como cestas e carrinhos de compras e que haja álcool em gel na entrada das lojas.

“Contivemos o alastramento do vírus, diferente de outras cidades, Estados e países que perderam o controle. Mesmo assim, a aparente tranquilidade demonstra que precisamos seguir executando boas práticas de combate ao coronavírus”, acrescentou.

A Agas se comprometeu a conversar com os dirigentes das empresas para avaliar quem pode estender o horário de funcionamento e aumentar o controle efetivo de higienização. “Tivemos movimentação acima do normal na grande maioria dos mercados devido ao início de mês, quando as pessoas recebem seus salários, e do feriadão de Páscoa. Aos poucos, o movimento deve retomar a normalidade”, avaliou o gerente-executivo da Agas, Francisco Schmidt.

Marchezan agradeceu ao setor supermercadista pela “dedicação e engajamento em manter as portas abertas e permitir que a população se alimente no período de isolamento”.

