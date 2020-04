Economia Petrobras faz décimo corte, e preço da gasolina nas refinarias cai 50% desde o início deste ano

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Pela décima vez neste ano, a Petrobras reduz, nesta quarta-feira (15), o preço da gasolina nas refinarias. O movimento acompanha a queda da cotação internacional do petróleo em meio às medidas de isolamento para enfrentar o coronavírus.

Segundo a estatal, a redução no valor da gasolina é de 8%. Em 2020, a queda acumulada já chega a quase 50%. Isto é, o preço da gasolina nas refinarias da estatal custa, a partir desta quarta, a metade do valor vigente no início deste ano.

O repasse dos reajustes ao consumidor final depende de políticas comerciais de distribuidoras e postos, além de decisões dos governadores sobre os impostos estaduais. De acordo com a Petrobras, o valor cobrado pelas refinarias representa 19% do preço final da gasolina.

Diesel

Já o preço do diesel cai 6% nas refinarias nesta quarta. Essa é a nona redução no valor do combustível promovida pela Petrobras em 2020. O valor de venda do produto nas refinarias acumula queda de 35% neste ano.

