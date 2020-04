O indicador é considerado uma “prévia” do PIB (Produto Interno Bruto), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País. O resultado foi calculado após ajuste sazonal.

Na comparação com fevereiro do ano passado, o índice de atividade econômica apresentou crescimento de 0,60%. O resultado do IBC-Br ainda não captou os efeitos da pandemia de coronavírus na economia, que começaram a ser sentidos com mais intensidade a partir de março.